Zinkgat in Vander Aastraat: deel straat afgesloten

Wezembeek-Oppem HUIZEN­JACHT. Wezembeek-Op­pem in de Brusselse rand: “Luxeflats en kleine villa’s gaan vlot over de 600.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Deze week bezoeken we Wezembeek-Oppem, op een steenworp van de hoofdstad. “Wie de nóg hogere prijzen in Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe wil ontlopen, kiest voor deze faciliteitengemeente”, zegt immomakelaar Marie-Line Haine. Zij tipt onder andere een interessante woning die nog niet op de website van haar vastgoedkantoor staat.