Zijn de huurprijzen in Machelen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Sociaal kunstpro­ject Arcadië organi­seert slotmoment en hoopt op budget voor een vervolg: “Met zorg en cultuur val je tussen wal en schip”

Op vrijdag 3 maart blikken De Ark, Ons Tehuis Brabant, De Klink en GC De Linde terug op hun gezamenlijk project Arcadië. Dat is een regionaal kunstproject voor mensen met een beperking. Jan Op de Locht is lovend over wat Arcadië de laatste jaren verwezenlijkt heeft, maar zekerheid over de toekomst van het project is er nog niet. “We gaan er alles aan doen om nog een werkingsbudget te vinden, omdat we gezien hebben wat het met mensen doet.”