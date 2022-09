Zaventem en Machelen nemen deel aan World Cleanup Day

Steenokkerzeel Proces rond gewelddadi­ge homejac­king start eind november

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid over de gewelddadige homejacking die in de nacht van 29 op 30 oktober plaatsvond in Steenokkerzeel. Drie personen zullen er terechtstaan voor poging moord, diefstal met geweld of bedreiging, en manipuleren van informaticagegevens. Vrijdag zijn enkel conclusietermijnen vastgelegd, de pleidooien zullen pas op 25 november plaatsvinden.

9 september