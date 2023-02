Zaterdag negende nationale ruilbeurs van champagnecapsules

Woonzorg­cen­trum Armonea De Wand houdt inzamelac­tie voor slachtof­fers aardbeving in Turkije

In Brussel zijn er de voorbije weken al heel wat iniatieven geweest om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te steunen. Ook woonzorgcentrum Armonea De Wand in Laken hield een inzamelactie.