Winkeldief maakt 3.000 euro aan goederen buit op 1 maand tijd

Op 23 februari werd de man opgemerkt in een supermarkt in Machelen. Hij was daar met een winkelkar door de winkel gewandeld, had een tiental flessen sterke drank in zijn kar geladen en had vervolgens de winkel verlaten via de nooduitgang, zonder te betalen. De volgende dag dook hij op in een andere supermarkt in Vilvoorde, maar daar kon de winkeldetective hem tijdig bij de lurven vatten. “Tussen 11 januari en 24 februari ging hij maar liefst tien keer aan de haal met alcohol en tabakswaren”, aldus het parket.

Al veroordeeld

In totaal had hij in die periode voor meer dan 3.000 euro aan goederen buitgemaakt. “Mijn cliënt geeft bijna alle feiten toe”, pleitte de advocaat van de 29-jarige man. “Voor één diefstal blijft hij erbij dat hij niet de man is die te zien is op de bewakingsbeelden. In ieder geval heeft hij zijn les geleerd, en is hij niet van plan in België te blijven.” De verdediging wees erop dat de man in april nog was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor gelijkaardige feiten, die zich in dezelfde periode hadden afgespeeld in het arrondissement Brussel. “We vragen dat die straf ook zou gelden voor deze feiten, of dat er op zijn minst een milde bijkomende straf zou opgelegd worden”, klonk het. Uitspraak op 28 juni.