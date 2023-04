Winderige dagen verwacht – dit wordt het weer in Machelen

Primeur: dertiger die vrouw lastigviel mag 3 jaar lang luchthaven niet betreden

Een 32-jarige Ethiopiër is veroordeeld tot 18 maanden cel voor een incident met een West-Vlaamse reizigster. Hij wurmde zich bij haar in een lift om vervolgens in zijn broek masturberende bewegingen te maken. Bovendien mag hij zich 3 jaar niet begeven op de terreinen van de luchthaven. Het is de eerste keer dat dergelijk luchthavenverbod wordt uitgesproken.