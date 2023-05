WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Machelen

Bejaarde vrouw plots oog in oog met ‘DJ’: “Op zoek naar beter leven”

Een 24-jarige man riskeert 2 jaar cel voor een inbraak bij een bejaarde vrouw in Zaventem. Het slachtoffer had hem daarbij betrapt en was danig onder de indruk van de feiten. “Mijn cliënt heeft spijt van wat hij die dame heeft aangedaan en zou graag zijn verontschuldigingen aanbieden”, klonk het aan de zijde van de verdediging.