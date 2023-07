WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Machelen

Brussel bant paarden­koet­sen: “Je zal ze wel nog zien rijden, alleen... zonder paarden”

Vanaf 2024 is het einde verhaal voor de herkenbare paardenkoetsen in Brussel. Al jaren vervoeren ze bezoekers over iconische plekken zoals de Grote Markt, maar binnenkort worden ze vervangen door elektrische exemplaren. Uitbater Thibaut Dantine wijst op de logistieke moeilijkheden, maar ook op een mentaliteitswijziging. “Er groeit steeds meer kritiek op bedrijven die geld verdienen met dieren, terwijl onze paarden goed verzorgd werden.”