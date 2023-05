WEER. In Machelen kans op zware regen en bewolking vanochtend

Meisje (4) aangerand door klasgenoot­jes: “Het roept de vraag op of ze gedrag imiteerden dat ze ergens gezien hebben”

In een Nederlandstalige kleuterschool in Anderlecht zou een meisje van vier aangerand zijn door twee jongens, die zelf pas vier en vijf jaar oud zijn. Haar ouders hebben intussen klacht ingediend tegen de school. “Ik kreeg te horen dat dit soort gedrag normaal is bij kinderen. Ik was in shock”, vertelt haar vader. “Dat kleuters elkaars lichaam willen ontdekken is normaal, maar dit gaat veel verder dan dat”, reageert kinderpsychiater Dirk Van West (ZNA, UA en VUB).