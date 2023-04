WEER. In Machelen bewolking vanochtend

Stad kondigt Troostker­mis en Jaarmarkt aan: “Alle puzzelstuk­jes vallen op hun plaats”

In het decor van The Horse House en bij het nuttigen van een traditionele paardensteak kondigden burgemeester en schepenen vrijdagmiddag de Troostkermis en de Jaarmarkt aan. Van zaterdag 29 april tot en met zondag 7 mei vind je de kermis in de stad. Op maandag 1 mei wordt de 159e Jaarmarkt gevierd. “Dankzij de feestdag op 1 mei verwachten we extra veel bezoekers.”