WEER. Het weer wordt warmer in Machelen

‘Krakers­oor­log’ zal in het Frans worden gepleit

Het proces over de dodelijke vechtpartij die begin december 2020 plaatsvond in Zaventem, zal in het Frans moeten plaatsvinden. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank vrijdag beslist. Zes mensen moeten zich verantwoorden voor de vechtpartij tussen twee groepen krakers, die het leven kostte aan één man.