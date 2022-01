Voetballer Huldenberg afgevoerd nadat tegenspeler van FC Machelen hem klap op strottenhoofd geeft: “We spelen niet meer tegen die ploeg”

Affligem Op huizen­jacht in... Affligem: “Rust, natuur, folklore en geschiede­nis: je vindt het hier allemaal”

Vandaag trekken we voor onze huizenjacht naar Affligem waar Laurens Hemerijckx van Vastgoedkantoor Accenta ons rondleidt in Essene, Teralfene en Hekelgem. Drie deelgemeenten met elk hun eigen troeven. “Van prachtige natuur tot landelijk dorp tot levendige dorpssfeer”, klinkt het. “Waar je woningen vindt voor 220.000 euro maar ook villa’s van meer dan 520.000 euro.” Lees meer over vastgoed in Vlaams-Brabant in ons dossier.

