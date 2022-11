Vluchtelingen hebben gekraakte panden in Diegem zelf verlaten: “Gebouwen worden nu dichtgetimmerd”

Zaventem Hoe voelt het om in armoede te leven? 9 Zaventem­naars doen de test tijdens inleefweek: “We beseffen dat het confronte­rend zal worden”

Negen Zaventemnaars, waaronder drie schepenen en twee gezinnen, proberen een week lang rond te komen met het budget van iemand die in armoede leeft. Met de inleefweek willen de deelnemers zelf ervaren hoe het is om in armoede te leven. De gemeente zelf wil er ook lessen uit trekken. Zaventem was jarenlang de gemeente met de meeste kansarme kinderen van Vlaams-Brabant en prijkt nu op de derde plaats.

14 november