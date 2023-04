Vilvoordelaan krijgt nieuwe laag asfalt

Expo in Sint-Gorikshal­len doet verloren werk van Victor Horta herleven met AI

De nieuwe expo ‘het verloren notitieboek van Victor Horta’ in de Sint-Gorikshallen, brengt het verloren gewaande notitieboekje van Victor Horta in beeld met behulp van AI. De tentoonstelling is gratis en loopt nog tot en met 30 mei.