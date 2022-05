Versleten leuningen brug Haachtsesteenweg worden vernieuwd

Nadat eerder onder meer al de leuningen van de brug in de Panoramastraat in Wemmel vernieuwd werden, is nu de brug op de Haachtsesteenweg in Diegem aan de beurt. Daar gebeurt de vernieuwing in twee fases. Maandagochtend is AWV gestart met de werken in de richting van Evere, nadien werkt men richting Steenokkerzeel.