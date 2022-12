Vernieuwd jeugdvoetbalcomplex Diegem Sport geopend en heet voortaan Sportcomplex Calenberg

Schaarbeek LEGO Discovery Centre houdt exclusieve voormiddag voor jonge patiëntjes: “Belangrijk dat ze even hun zorgen kunnen vergeten”

Zondagmiddag konden tientallen patiëntjes uit het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) zich een gratis voormiddag uitleven in het LEGO Discovery Centre. Ze konden er onder andere kennismaken met de LEGO-Mascotte en een workshop volgen bij ‘Assistant Master Model Builder’ Arthur. “Het is belangrijk voor hen dat ze even hun zorgen kunnen vergeten”, vertelt een van de aanwezige ouders.

18 december