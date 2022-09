Vermoedelijk eind september knip in Kerklaan

Schaarbeek Geen afvalopha­ling meer in Schaarbeek­se wijk na agressie: “Veiligheid ophalers niet te garanderen”

In de wijk rond het Liedtsplein in Schaarbeek is de vuilnisophaling momenteel gestopt. Dat meldt schepen van Netheid Deborah Lorenzino. Net Brussel neemt die beslissing, nadat afgelopen dinsdag twee van haar ophalers fysiek werden aangevallen. Het is al het derde geval van agressie tegen vuilnisophalers in de wijk in de afgelopen vijftien dagen.

8 september