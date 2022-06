Verkeerswisselaar E19 en Brusselse Ring volledig versperd door ongeval

Brussel Vijf MI­VB-stations zijn het decor voor ‘Brussels City of stories’

In Brussel vindt al sinds 15 december de tweede editie van het verhalenfestival ‘Brussels City of Stories’ plaats. Het festival heeft dit jaar het openbaar vervoer gekozen als thema en decor voor de verhalen en ontmoetingen. In vijf stations van het MIVB-net zijn zaterdag de hele dag verhalen, tentoonstellingen, performances of andere activiteiten te beleven.

4 juni