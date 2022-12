Vergunning Broeklin vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

BROEKLIN is de kleinere opvolger van Uplace, het belevingsproject van Bart Verhaeghe dat na een jarenlange procedureslag begraven werd. In maart van vorig jaar kreeg projectontwikkelaar Uplace een vergunning voor de werkwinkelwijk van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Maar ook de opvolger van Uplace kon rekenen op heel wat tegenstand. De stad Vilvoorde – één van de grootste tegenstanders van Uplace – diende namelijk een schorsingsverzoek voor de vergunning van BROEKLIN in. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste nu om die vergunning effectief te vernietigen. De reden is een te hoge uitstoot van stikstof.

Uitstoot stikstof

Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde vindt de beslissing alvast gerechtvaardigd. Vooral het mobiliteitsprobleem en de uitstoot van stikstof baarde de burgemeester zorgen. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat er te weinig rekening werd gehouden met de effecten van die stikstofuitstoot ten gevolge van het extra verkeer dat BROEKLIN met zich mee zou brengen. Ik ben tevreden dat de rechtsregels gevolgd zijn.” Het dossier ligt intussen al zo’n dertien jaar op tafel, maar met de vernietiging is er nog steeds geen definitief uitsluitsel over de werkwinkelwijk BROEKLIN. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft zes maanden om te beslissen over een definitieve omgevingsvergunning voor Broeklin. “Het is natuurlijk voor niemand aangenaam dat er zoveel tijd gestoken wordt in een dossier terwijl er dan geen resultaat uitkomt. Maar het feit dat de vergunning vernietigd werd, wil zeggen dat regels overtreden werden.”