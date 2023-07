Vastgoedprijzen in Machelen blijven stijgen

Maandag is het 30 jaar geleden dat Koning Boudewijn overleed: Koninklij­ke Crypte vrij toeganke­lijk

De Koninklijke Crypte in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken is maandag vrij toegankelijk voor het publiek. Het is die dag immers dertig jaar geleden dat Koning Boudewijn overleed.