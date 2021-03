Vandalen gooien molotovcocktail in vitrine terwijl bewoners thuis zijn

Brussel Binnen twee maanden uitspraak in dos­sier-Proximedia

23 februari Op 23 april zal de rechter in het proces tegen Proximedia zijn vonnis uitspreken. Eerder vorderde de procureur voor de correctionele rechtbank van Brussel strafrechtelijke boetes van 10.000 euro voor de bedrijven Proximedia en Acess From Everywhere (AFE) Benelux wegens oneerlijke handelspraktijken in 2014 en 2015.