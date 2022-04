Van oud industrieel karakter naar stadsboulevard: metamorfose Kerklaan gestart

sint-stevens-woluwe Doorn in het oog van omwonenden Tiende­schuur­veld is verwijderd

Het stort aan de Tiendeschuurveld in Sint-Stevens-Woluwe is geruimd. Een hele opluchting voor de buurt, die werd er namelijk al een jaar door ontsiert én ook een opluchting voor de gemeente zelf. “Het is een schande daar”, zei burgemeester Holemans enige weken terug al. De gemeente zocht contact met de personen in kwestie maar bij gebrek aan contact gaven ze zelf opdracht tot ruimen aan een firma.

13 april