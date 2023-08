Stad zoekt verhalen uit industri­eel verleden

De stad Vilvoorde is op zoek naar voormalige medewerkers van fabrieken in de stad, en dan vooral in de wijk Buda, die bereid zijn om hun ervaringen te delen. In het kader van Open Monumentendag op 10 september wordt er een geleide wandeling voorbereid die wordt opgehangen aan deze getuigenissen.