Twee zwaargewonden bij ongeval op E19

vilvoorde Herman (97) schenkt origineel werk Jan Portaels aan stad

Een werk van de bekende 19de eeuwse Vilvoordse schilder-wereldburger Jan Portaels is weer thuis. Herman Janssens (97), geboren in Vilvoorde maar woonachtig in Oudergem kocht de Portaels ooit op een veiling in Brussel en besloot het nu te schenken aan de Zennestad.

29 september