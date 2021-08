Twee animatoren besmet, ruim honderd kinderen thuis: gemeente legt speelpleinwerking Maditopia stil

MachelenEnkele dagen nadat een animator van speelpleinwerking Maditopia op de Bosveldsite in Machelen positief testte op het coronavirus en veertig kindjes van 3 en 4 jaar oud in quarantaine moesten, blijkt een tweede monitor besmet. Geen reden tot paniek laat de gemeente weten, maar toch werd beslist om de hele speelpleinwerking donderdag stop te zetten. “We willen geen risico’s nemen”, klinkt het.

Begin deze week kregen de ouders van veertig kindjes van 3 en 4 jaar oud te horen dat hun oogappels in quarantaine moesten omdat de hoofdmonitor van speelpleinwerking Maditopia op de Bosveldsite in Machelen een positieve coronatest afgelegd had. De besmetting dateerde van eind vorige maand, maar pas eind vorige week bleek dat de animator corona had. En nu heeft ook een tweede monitor positief getest op het coronavirus. Daarop besliste de gemeente woensdagmiddag om de hele speelpleinwerking – zeven bubbels – preventief te sluiten. Daardoor zitten deze week honderd kinderen plots thuis. Volgende week gaat het zelfs om 160 kindjes.

Sportkampen

“De monitor die recent positief testte, was de voorbije weken actief in verschillende bubbels”, legt burgemeester Steve Claeys (N-VA) uit. “Omdat we niet weten van wanneer de besmetting dateert, weten we ook niet welke kinderen in contact kwamen met de monitor sinds die besmettelijk was. We willen dan ook geen enkel risico nemen en hebben beslist om de hele speelpleinwerking te sluiten. We willen een verdere verspreiding van het virus vermijden en nemen daarom deze maatregel. De sportkampen blijven wel gewoon doorgaan zoals gepland, aangezien de kinderen van die kampen geen contact hadden met de speelpleinwerking.”

Gebouw ontsmet

De gemeente rekent erop dat de besmetting beperkt blijft omdat alle veiligheidsmaatregelen opgevolgd werden. Zo werd al het spelmateriaal regelmatig ontsmet, kreeg het gebouw afgelopen weekend nog een grondige poets- en ontsmettingsbeurt en droegen de monitoren permanent een mondmasker. De ouders van de aanwezige kinderen werden allemaal gecontacteerd en geïnformeerd.

De kinderen uit de bubbels van de besmette animatoren laten zich het best zo snel mogelijk testen. Hun ouders ontvangen een brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met de op te volgen maatregelen en de regels rond quarantaineperiode. De gemeente roept animatoren en ouders op om alert te blijven en bij eventuele symptomen meteen zelf contact op te nemen met de huisarts. Het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald.

Noodopvang

Ondertussen krijgt de gemeente heel wat vragen over de inrichting van noodopvang. “Maar daar kunnen we jammer genoeg niet op ingaan”, vertelt Claeys. “We sluiten de speelpleinwerking met een reden dus het zou maar wat onlogisch zijn om een deel van die kinderen nu opnieuw samen te brengen in de noodopvang. Op die manier houden we het virus niet tegen. We gaan de hele situatie dagelijks evalueren en onderzoeken of het mogelijk is om de speelpleinen tegen maandag 23 augustus toch nog te heropenen.”