Tuinhuisinbreker krijgt 22 maanden cel: “Bedrogen door laatste werkgever”

In de nacht van 30 op 31 oktober had de man zijn bestelwagen op het parkeerterrein van het Makro-warenhuis in Machelen geparkeerd en was hij vervolgens te voet in de omgeving gaan inbreken. Die nacht sloeg hij toe in vier tuinhuizen, waar hij gereedschappen en fietsen stal. De volgende nacht keerde hij terug en pleegde nog drie feiten, maar ditmaal patrouilleerde de politie in de omgeving, en een patrouille kon hem in zijn bestelwagen aantreffen. In zijn voertuig en in de berm vlakbij kon de buit van die nacht worden aangetroffen. Het parket tilde er zwaar aan dat de vijftiger in april 2022 nog veroordeeld was tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor gelijkaardige feiten, en eiste nu een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. “We betwisten de feiten absoluut niet”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Maar merk wel op dat mijn cliënt enkel in tuinhuizen inbreekt en dus elke mogelijke confrontatie vermijdt. Hij heeft jarenlang in de fruitpluk gewerkt maar is daar bedrogen door zijn laatste werkgever, en is beginnen te stelen uit geldnood. Zijn dochter werd er door haar werkgever ook van beschuldigd dat ze 20.000 euro had verduisterd, en hij wou haar helpen die som af te betalen. We vragen een milde straf.” De rechtbank had weinig oren naar die argumenten en legde de man een effectieve gevangenisstraf van 22 maanden op.