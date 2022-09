Trio smokkelt 90 (!) kilogram cocaïne in elektromotor: “Opdrachtgever gevlucht naar het buitenland”

De elektromotor kwam in september 2020 aan op Brucargo en trok meteen de aandacht van de douane. Die vond het immers verdacht dat de motor helemaal vanuit Costa Rica naar België werd overgevlogen voor een herstelling. Al snel bleek dat er veel meer aan de hand was, want in de transportkist zat niet alleen de motor maar ook bijna 90 kilogram cocaïne. Douane en politie besloten het pakket te laten leveren op het voorziene adres, een bedrijf in Lier, en het in de gaten te houden. Daar werd het opgehaald door een werknemer van het bedrijf, G.C., die meteen in de boeien werd geslagen. De vermoedelijke opdrachtgever van het transport reed even later ook voorbij het bedrijf, maar bij het zien van de politie reed de man meteen door.