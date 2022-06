Tot 25.000 euro schade nadat vandalen met bulldozer over voetbalvelden rijden: “Ze konden hem starten door Mac-Gyvergewijs twee stroomdraadjes tegen elkaar te houden”

25.000 euro schade

De vandalen richtten heel wat schade aan. “De kosten lopen hoog op. Er is een grote scheur in het bestaande voetbalveld. Ook zou de beschadigde omheining worden gerecupereerd voor de nieuwe velden, dat gaat nu niet meer. Bovendien is de machine van de aannemer kapot. Alles in totaal loopt de schade op tot zo’n 20.000 à 25.000 euro volgens de aannemer. Die laatste is bovendien zelf erg geschrokken en liet weten dat dit een ongezien voorval is voor hem”, aldus schepen Roose. De terreinen zouden op 1 augustus terug operationeel moeten zijn. Het is nog niet duidelijk of dat zal lukken.