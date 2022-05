Tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug afgesloten op 23 en 24 mei

Zaventem Portugees krijgt 30 maanden cel voor drugsgere­la­teer­de producten

Een jonge Portugees die op de luchthaven betrapt werd op drugsmokkel is veroordeeld tot 30 maanden cel. De 21-jarige jongeman had geen drugs bij maar wel 36,6 kilogram paracetamol en cafeïne, producten die gebruikt worden om heroïne mee te versnijden. Bovendien was hij niet aan zijn proefstuk toe.

18 mei