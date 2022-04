Thon Hotel Brussels Airport wilde iets “geks” doen door coronacrisis en legt dan maar padelveld op parking aan

Machelen Dertien honden, zes katten en tientallen reptielen aangetrof­fen in verloeder­de woning in Machelen

In de Henri Brounsstraat in Machelen heeft de politie donderdag tientallen dieren in een verloederde woning aangetroffen. Dertien honden en drie katten werden er gered. Ook bevonden zich tientallen reptielen waaronder een slang, spinnen en gekko’s in de woning. Die dieren werden voorlopig nog niet in beslag genomen.

25 maart