Therapiehond Gust komt knuffelen in Huis van het Kind

Meer dan 2.000 criminele incidenten in drie maanden: buren Brusselse Zuidstati­on trekken aan alarmbel

Aan het Brusselse Zuidstation zijn in het laatste trimester van vorig jaar 2.200 criminele feiten geregistreerd, en ook aan het Noordstation stijgt het aantal incidenten explosief. Buurtvereningen van verschillende Brusselse gemeenten bundelen nu de krachten en trekken aan de alarmbel. In een open brief vragen ze om een geïntegreerde, structurele aanpak van het probleem. “Mensen willen hun kinderen hier niet meer zien groot worden.”