Swissport al week lang slachtoffer van cyberattack: “De bom gaat binnenkort barsten”

Brussel Aanslagen Parijs: ‘Belgisch luik’ neemt 13 zittingen in beslag

Het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zal dertien zittingen in beslag nemen, die zullen plaatsvinden tussen 19 april en 20 mei. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank woensdag beslist. In het dossier staan veertien verdachten terecht voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep van die aanslagen.

3 februari