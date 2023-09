Perverse naaktfoto­graaf moet therapie volgen: “Woord tegen woord”

Een man uit Schaarbeek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden cel met probatie-uitstel omdat hij in 2017 en 2020 drie modellen had aangerand en verkracht. De man was werkzaam als naaktfotograaf, maar ging hierbij uit de bocht.