Stralend zonnig weer in Machelen vandaag

Staart van C-130 keert terug naar ‘thuisbasis’: “Dat hier niets van het iconisch vliegtuig zou staan, had ik niet aanvaard”

Voorlopig ligt ie er nog gewoon neer, maar over enkele weken zal een staart van één van de C-130’s die vijftig jaar lang op Melsbroek gevlogen hebben, naast het kerkhof van Steenokkerzeel schitteren. De gemeente hoopte aanvankelijk om een volledig vliegtuig naar Melsbroek te krijgen, maar zag die plannen gedwarsboomd. “Maar we zijn opgelucht dat we nu toch een stukje van zo’n toestel mogen verwelkomen”, zegt burgemeester Ryon.