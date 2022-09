Sociaal conflict bij Canon bereikt donderdag hoogtepunt: deel personeel legt werk neer

“Al voor de zomer maakten we de directie duidelijk dat er ongenoegen is over de lonen”, zegt Kris Vanden Bossche, vakbondssecretaris van ACV-Puls. “Het gaat voornamelijk over het niet nakomen van beloftes van de directie. Zo werd in 2014 beslist dat er jaarlijks een budget vastgelegd zou worden voor loonsverhogingen voor medewerkers die volgens een benchmarkanalyse onder de marktprijs betaald worden. Twee jaar werd dat budget gebruikt, maar nadien werd steeds gezegd dat er onvoldoende geld voor is. Ook het uitblijven van een transparant loonbeleid is een doorn in het oog van de werknemers.”