Sluikstort op Makro-site blijft voorlopig liggen: “Curator moet opdracht geven om afval te verwijderen”

Eind vorig jaar gingen de deuren van de Makro-winkels definitief op slot na het faillissement. Sindsdien liggen de verschillende sites er verlaten bij en dat trekt duidelijk sluikstorters aan. Zo ook in Machelen, waar vooral de kade voor vrachtwagens in trek blijkt te zijn. Het afval stapelt er zich op. Deze week zat burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) rond de tafel met de eigenaar. “Maar een oplossing is er voorlopig nog niet”, klinkt het. “Omdat de curator nog materieel zoals winkelkarretjes en rekken moet verkopen, mag Metro (het moederbedrijf van de Makro-winkels, red.) de site voorlopig niet betreden.”

Curator

De site volledig afsluiten met hekken is volgens de burgemeester gezien de omvang ook niet mogelijk. “Stel dat de curator het initiatief neemt om het afval weg te laten halen, zal dat dus slechts tijdelijk een oplossing zijn want sluikstorters zullen er wel snel hun weg naar terugvinden”, aldus nog De Groef. “De site wordt wel bewaakt, maar natuurlijk niet continu. We hebben als gemeente wel gevraagd om snel werk te maken van een toekomstvisie en we kregen de garantie dat er over drie maanden meer duidelijkheid zal zijn wat er met de terreinen en de gebouwen zal gebeuren.”