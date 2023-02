Schorsing vergunning onthaalouder met 20 jaar ervaring tot eind april verlengd na ‘ernstige gevarensituatie’: “Nog geen risicoanalyse gebeurd”

Het was het agentschap Opgroeien dat op 23 november de vergunning van een onthaalouder met twintig jaar ervaring en waar voordien nooit problemen waren plots voor twee maanden schorste. Twee dagen voordien had 3Wplus, waarbij de zelfstandige onthaalouder aangesloten is, al een preventieve schorsing uitgesproken. Aanleiding was een klacht van een ouder na een incident waarbij één kindje betrokken was. In totaal werden er zes kinderen opgevangen bij de onthaalouder. “We nemen deze beslissing na een ernstige gevarensituatie”, klonk het eind november bij Nele Wouters, woordvoerder van Opgroeien. “We zijn bezorgd over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen in de opvang.”