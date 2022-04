Professionele cannabisplantage met 11 kweekkamers en 2.100 planten ontmanteld

Diegem-Lo Negen maanden na afbraak woningen Blairon­straat ligt werf er nog onaange­roerd bij: “Maar eind april is alles ingezaaid”

In juni vorig jaar heeft De Werkvennootschap 20 van de 22 woningen in de Eugène Blaironstraat in Diegem-Lo afgebroken met het oog op de optimalisatie van de Brusselse ring. Maar negen maanden later ligt de werf er nog steeds onaangeroerd bij. Al komt daar binnenkort verandering in.

31 maart