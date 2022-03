Probleemclub komt toch opdagen op Bosveldsite maar moet alsnog afdruipen

De vierdeprovincialer werd eind januari door het Machelse schepencollege verbannen van de Bosveldsite, waar de club die vorige zomer opgericht werd haar thuiswedstrijden speelde. Dit gebeurde na verschillende gevallen van agressie tijdens wedstrijden en problemen met het reserveringssysteem. Daardoor ging de club op zoek naar een nieuwe thuisbasis, maar die werd in het Brusselse niet gevonden. Onder meer de stad Vilvoorde weigerde FC Machelen op de terreinen van Sporting Tange te laten voetballen. Afgelopen week kwamen ze nog in de actualiteit toen ze plots een thuismatch in Wijgmaal hadden gespeeld.

In het Brusselse is ‘probleemclub’ FC Machelen nergens meer welkom, in Leuven wél: “Maar als het van mij afhangt, speelt deze ploeg ook niet meer op onze velden”

Aangetekend schrijven

Zaterdag moesten ze een uitmatch spelen op diezelfde Bosveldsite. Tegenstander Inkad Diegem had die gemeentelijke sportinfrastructuur namelijk ook als thuisbasis. ‘’Maar uiteraard is FC Machelen ook als bezoekende ploeg niet welkom op de Bosveldsite”", benadrukte sportschepen Peter Roose (N-VA) in onze krant. ‘’Dat hebben we de club duidelijk gemaakt met een aangetekend schrijven. Daarnaast zullen er zaterdag ook ambtenaren aanwezig zijn om de spelers eventueel de toegang tot de site te ontzeggen en zullen we de politie ook vragen om in de buurt te blijven. Indien men verstandig is bij FC Machelen, dan blijft men zaterdag gewoon weg van de Bosveldsite.” Dat laatste bleek ijdele hoop.Omstreeks 17u15 daagde de club toch op om zo een forfaitnederlaag te voorkomen. Na een discussie van een uur en dankzij bemiddeling van een waarnemer dropen ze dan toch af. De politie was aanwezig maar diende niet tussen te komen.