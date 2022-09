Prijzen voor woning en appartement in Machelen stijgen fors

vilvoorde Steeds meer middenklas­sers kloppen aan bij Sociaal Huis voor energiefac­tu­ren: “Dit is geen stilte voor de storm, we voelen de aanloop nu al zeer hard”

Schepen Fatima Lamarti (Vooruit) en het Sociaal Huis houden hun hart vast. De energiecrisis hakt er in Vilvoorde stevig in, merken ze. “We merken een enorme toeloop van ongeruste mensen. Het zijn ook steeds meer middenklassers. En het ding is: de afrekeningen komen in Vilvoorde pas eind september en oktober. Dus dit is de aanloop naar de storm.” De schepen hoopt dat er snel hulp van bovenaf komt.

16 september