Prijzen voor huizen blijven stijgen in Machelen, appartementsprijzen nagenoeg gelijk

Sint-Stevens-Woluwe Plug the Jack opent deuren: artiesten vinden er 21 professio­ne­le muziekstudio’s

In de Tollaan in Sint-Stevens-Woluwe, pal op de grens met het Brussels gewest, kunnen muziekartiesten voortaan in 21 professionele muziekstudio’s terecht voor opnames en repetities. Oprichter van Plug the Jack, Damien van Strydonck, mikt op artiesten, podcasters, dj’s, rappers, soloartiesten en muziekgroepen.

10 januari