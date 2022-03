Postbedeling in Diegemse straten loopt mank: bewoners krijgen geen of verkeerde brieven in bus

DiegemIn enkele Diegemse straten loopt de postbedeling al enkele maanden mank. Sommige inwoners kregen ondertussen al aangetekende brieven van gerechtsdeurwaarders omdat ze hun facturen niet betaalden. “Logisch als we die facturen nooit ontvingen”, zegt Tom Jambon, één van de gedupeerden. Bij bpost zegt men dat er rond de jaarwisseling een probleem was, maar dat dat inmiddels opgelost is.

“Het probleem sleept al geruime tijd aan”, aldus Tom Jambon, die in de Broekstraat in Diegem woont. “Vaak krijgen we dagenlang geen brieven en wanneer er dan wel eens in de brievenbus zitten, dan hadden ze eigenlijk vijf kilometer verderop in een brievenbus moeten steken. Vandaag ontving ik dan weer een aangetekende brief van een gerechtsdeurwaarder omdat ik een factuur niet betaald had. Maar ik kreeg die factuur nooit in de bus en ook de herinneringsbrief kwam nooit aan. Het is al de zoveelste keer dat ik een aangetekende brief van een gerechtsdeurwaarder krijg. Ik ben het dan ook meer dan beu.”

Opleidingsroute

Op sociale media vroeg Tom of er nog dorpsgenoten problemen met bpost ondervonden. “En het regende reacties van misnoegde Diegemnaars, want ook zij merken dat de postbedeling al lange tijd mank loopt. Daarom nam ik contact op met bpost, waar men me droogweg liet weten dat onze straat deel uitmaakt van een ‘opleidingsroute’. Meer uitleg kregen we niet. We hopen dan ook dat er snel iets verandert, want het is duidelijk dat niet alle postbodes hun werk goed doen. Onlangs nog troffen we tussen ons papierafval, dat in de inkomhal van het appartementsgebouw ingezameld wordt, honderden folders aan. De postbode had duidelijk geen zin om die overal te bussen.”

Bij bpost erkent men dat er rond de jaarwisseling een probleem was met een postbode in opleiding. “Maar die problemen zouden ondertussen opgelost moeten zijn, want sinds enkele weken is een nieuwe, vaste postbode in de betrokken straten aan de slag”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Sindsdien hebben we ook geen klachten meer ontvangen.”

Tom Jambon ontkent dat het probleem opgelost is en laat weten dat hij recent nog verschillende klachten bij bpost indiende.