Politie valt binnen in kraakpand en treft heroïne en messen aan: 10 maanden cel gevorderd

Op 7 april viel de politie binnen in een kraakpand te Machelen. Ze troffen naast meerdere personen ook 4,9 kilogram heroïne en enkele messen aan. Deze lagen op een nachtkastje, waarnaast ze A.B. slapend aantroffen. Hierop werd hij gearresteerd. “Maar mijn cliënt overnachtte enkel in dat pand. Hij woonde er niet. Hij was vroeger kapper en klust nu bij in het Anderlechtse slachthuis. Die drugs en messen waren helemaal niet van hem”, aldus zijn advocaat Kristof Lauwens. Het parket vordert niettemin 10 maanden cel. “Het is duidelijk dat de drugs en de messen van beklaagde waren. Bovendien werd hij in september nog veroordeeld tot 28 maanden cel....voor het verhandelen van drugs”, aldus de procureur. Uitspraak op 29 juli.