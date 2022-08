Politie op zoek naar mysterieuze dader die schot lost en kogelhuls achterlaat

Het is nog niet duidelijk of het schot afkomstig was van een echt vuurwapen of een alarmpistool. “De knal van een alarmpistool lijkt op die van een echt wapen, dus alle pistes liggen nog open. De politie kwam ter plaatste en vond wel een kogelhuls op de openbare weg. De huls wordt momenteel onderzocht door het labo om te bepalen over welk type wapen het gaat”, zegt Erik Bassleer, korpschef van de politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen). De politie liet verder weten dat er geen gewonden waren, en er werd ook geen schade vastgesteld aan woningen.

Buurtonderzoek

Hoewel er niemand werd aangetroffen op de plaats waar de huls werd gevonden, stuurde de cel preventie via het buurtinformatienetwerk een melding met een persoonsbeschrijving. Daarin werd verwezen naar een kale man van 1.75 meter groot. Hij droeg een blauwe T-shirt en zwarte broek op het moment van de feiten. Of de man ook de persoon is die het schot loste, is niet zeker. Helaas leverde de oproep van het BIN-netwerk niets op. Het is ook nog niet duidelijk in welke context de feiten zich hebben afgespeeld. “We hebben weinig aanknopingspunten op dit ogenblik, maar zijn nog bezig met een buurtonderzoek om na te gaan of iemand iets verdachts gezien of gehoord heeft”, aldus Bassleer. In het verleden werd er meermaals melding gemaakt van drugsdealen in de omgeving aan het park van Diegem, dat grenst aan de Vander Aastraat. Buurtbewoners vragen zich af of het incident te maken heeft met drugsfeiten, maar de politie heeft voorlopig geen reden om te denken dat dat het geval is. “Niets wijst erop dat het incident kan gelinkt worden aan het drugsmilieu, maar we sluiten het niet uit”, reageert de korpschef.