Parking Makro trekt sluikstorters aan: “Nood aan hoge hekken”

Vilvoorde/Melsbroek COLD CASE. Wat is er zeven jaar geleden met Olga (28) gebeurd aan het kanaal Brus­sel-Vilvoorde? “Na een tijdje begin je iedereen te verdenken”

Een camera aan haar werkplek is de laatste die Olga De Coster (28) in februari 2016 levend ‘ziet’. Zeven jaar later heeft haar familie slechts één ‘opluchting’: haar lichaam is gevonden. Wat er precies met haar gebeurd is, blijft één groot vraagteken. Een dermate pijnlijk vraagteken dat het broer Stacy zeven jaar cel kost. “Aan het graf van Olga beloofde ik dat ik nog iets goed voor haar wilde doen. En ja, daar heb ik ongelooflijk veel spijt van.”

7:29