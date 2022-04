Ouderbevraging moet opvang en vrijetijdsaanbod kinderen verbeteren

Brussel Aangespoel­de Brusselaar Arno laat grote leegte achter: “Hij was echt een icoon van de wijk”

Rockicoon Arno kan gerust ook een —halve of hele— Brusselaar genoemd worden. De zanger was een graag geziene gast in de Dansaertwijk. Wij trokken zaterdag naar het Nederlandstalige hart van onze hoofdstad en zagen dat de aangespoelde Oostendenaar niet snel zal vergeten worden in onze hoofdstad.

24 april