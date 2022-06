Opnieuw vertraging voor opening opvangcentrum voor asielzoekers in voormalig hotel

Het opvangcentrum voor 375 asielzoekers had eigenlijk al op 1 mei de deuren moeten openen in het leegstaande Parker Hotel in de Bessenveldstraat in de Machelse deelgemeente. Maar begin mei bleek dat die datum te ambitieus was, waarna gesteld werd dat de eerste asielzoekers er begin juni in opgevangen zouden worden. Maar nu blijkt dat ook die termijn niet gehaald werd.