Opnieuw brandstichting aan lokalen Chiro Diegem

Woendag en donderdag was er opnieuw brandstichting aan de lokalen van Chiro Diegem. “De container die enkele weken geleden is afgebrand, stond nog buiten. Het was de bedoeling dat we deze naar het containerpark zouden brengen”, vertelt Stefanie van Chiro Diegem. Helaas kregen ze hiertoe de kans niet. “Woensdagavond hebben ze de container voor de tweede keer in brand gestoken.” Dit volstond echter niet voor de daders, want donderdagavond kwamen ze terug en staken ze een zwart palet uit kunstof in brand.