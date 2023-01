Opnieuw 6 verwaarloosde honden aangetroffen in woning in Machelen

“We kregen woendag een telefoontje dat in dezelfde woning in de Henri Brounsstraat opnieuw verwaarloosde honden zouden zitten. In maart van vorig jaar werden daar 13 honden in beslag genomen die in erbarmelijke omstandigheden leefden”, vertelt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum in Eppegem. Twee honden mochten nadien terugkeren naar de eigenaar. Dat was meteen het maximum aantal dieren dat in de woning mocht blijven. Dierenwelzijn voerde woensdag ter plaatse een hercontrole uit om na te gaan of de dieren goed verzorgd werd. Maar bij aankomst bleek de vrouw echter zes honden en een kat te hebben. Bovendien werden de dieren niet goed behandeld. “De dieren zaten zowel binnen als buiten opgesloten in een hondenbench. We kregen hier woensdag twee heel angstige honden binnen. Elke keer wanneer we ze benaderen, verstijven ze helemaal”, zucht Ferry.