Ook in Diegem halen illegale vissers karpers uit de vijvers: “Zelfs op klaarlichte dag slaan ze toe”

Machelen Niet meer welkom in Machelen, dus verhuist ‘probleem­club’ naar Anderlecht: “Dat ze clubnaam niet veranderen, zint me niet”

Nadat FC Machelen vorig seizoen eerst van de Bosveldsite gegooid werd na wangedrag en nadien ook uit competitie gezet werd, keert de voetbalclub komend seizoen terug naar vierde provinciale. Hun thuismatchen zullen ze in Anderlecht afhaspelen. Opvallend: de clubnaam verandert niet, tot onvrede van Machels sportschepen Peter Roose. “We gaan bekijken of we ons hiertegen kunnen verzetten.”

24 juni